Les ennuis judiciaires de Donald Trump s’accumulent. Jeudi, l’ancien président américain a annoncé sur Truth Social que le département de la Justice avait annoncé à ses avocats qu’il avait été inculpé dans l’affaire des documents classifiés. Accusé d’avoir illégalement conservé des documents sensibles de sa présidence après avoir quitté la Maison Blanche, Donald Trump dit avoir été convoqué au tribunal fédéral de Miami mardi prochain, sans doute pour la lecture de l’acte d’accusation.

Son inculpation n’a pour l’instant pas été confirmée par le ministère de la Justice, et on ignore quelles charges ont été retenues contre Donald Trump. Lors de la perquisition à sa résidence de Mar-a-Lago, le FBI l’avait accusé d’avoir violé « l’Espionage Acte », une loi interdisant à quiconque de conserver des documents classés confidentiels, et encore plus dans des lieux non sécurisés.

