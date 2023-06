Réchauffement en vue ? Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken va très probablement reprogrammer une visite en Chine dans les prochaines semaines, après l’annulation de celle prévue en février, a indiqué mardi un responsable américain. Selon cette source qui s’exprimait sous condition d’anonymat, aucune date n’a encore été fixée pour ce déplacement.

Les deux puissances tentent de nouveau d’apaiser des tensions ravivées par la présence en février au-dessus du sol américain de ce que les Etats-Unis ont considéré être un ballon espion chinois et qu’ils ont abattu. Cet incident avait entraîné le report d’une visite de Blinken en Chine.

« Hâte de reprogrammer »

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby a indiqué que de récentes discussions à Pékin, à l’occasion d’une visite de plusieurs responsables américains, avaient évoqué « de potentielles prochaines visites » et avaient été « très utiles ». « Je pense que vous nous verrez discuter de futures visites là-bas dans un tout proche avenir », a-t-il déclaré à la presse.

Vedant Patel, porte-parole du département d’Etat, a précisé que le sous-secrétaire d’Etat américain pour l’Asie de l’Est Daniel Kritenbrink et Sarah Beran, conseillère du président Joe Biden pour les affaires chinoises et taïwanaises, avaient eu des « discussions franches et productives » lors de leur visite en Chine il y a quelques jours. Au sujet de Blinken, il a précisé : « Nous avons hâte de reprogrammer cette visite dès que les conditions le permettront ».

Discussions « face-à-face »

« Notre opinion est qu’il n’y a rien de mieux que des rencontres ou des engagements en face-à-face, que cela se passe à Washington ou à Pékin, pour faire progresser les discussions », a relevé le porte-parole auprès de journalistes.

Les tensions se sont accrues ces dernières années entre les Etats-Unis et la Chine sur de multiples sujets, notamment le commerce, la sécurité ou encore Taïwan. Joe Biden et le président chinois Xi Jinping avaient accepté de coopérer sur certains dossiers au cours d’intenses discussions lors du sommet du G20 en novembre à Bali mais l’incident du ballon avait de nouveau exacerbé les tensions.