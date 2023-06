Et de 9 ! L’ancien gouverneur du New Jersey, le républicain Chris Christie, ancien allié de Donald Trump devenu l’un de ses plus virulents détracteurs, a annoncé mardi se lancer dans la course à la présidentielle de 2024, en se présentant comme le seul candidat capable de tenir tête à l’ex-président.

Christie, 60 ans, connu pour son style combatif, a enregistré sa candidature auprès de la commission électorale fédérale (FEC) avant de l’annoncer publiquement mardi soir lors d’un rassemblement dans l’Etat du New Hampshire.

Il rejoint une arène déjà bien remplie d’aspirants de droite à la Maison Blanche, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence, qui a rempli les papiers officiels et doit officialiser sa candidature mercredi.

1 % dans les sondages

Chris Christie, encore très bas dans les sondages autour de 1 %, a déjà commencé à s’attaquer à Donald Trump, favori des enquêtes d’opinion, le dépeignant mardi devant ses soutiens comme égocentrique et malhonnête. L’ancien président républicain, « trouve toujours quelqu’un ou quelque chose à blâmer pour ce qui va de travers, mais trouve toujours un moyen de s’attribuer le mérite de tout ce qui fonctionne », a fustigé Christie.

En 2016, Chris Christie avait déjà brigué l’investiture lors de la primaire républicaine, torpillant Marco Rubio lors d’un débat avant de s’incliner et de soutenir Donald Trump. A l’époque, il était devenu l’un de ses proches conseillers. Mais il dit avoir rompu avec lui quand le magnat a refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden puis a tardé à appeler ses supporteurs au calme lors de l’assaut du Capitole.

Trump « marionnette de Poutine »

Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait sécher au moins un des premiers deux débats. « S’il se soucie vraiment du pays – et j’ai de gros doutes là-dessus – alors il doit y aller, et il ne devrait pas avoir peur », a aussi dit Christie lors d’une émission de radio.

L’ancien gouverneur a critiqué Donald Trump sur plusieurs autres fronts, évoquant notamment les multiples enquêtes le visant et le qualifiant de « marionnette de Poutine » après des propos ambigus de l’homme d’affaires sur la guerre en Ukraine.