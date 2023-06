Ce sont des affirmations explosives d’un lanceur d’alerte jugé sérieux, mais pour l’instant sans preuve permettant de les vérifier. Un ancien membre du Pentagone a déposé une plainte auprès du Congrès américain, affirmant que des programmes secrets ayant permis de récupérer des restes de « véhicules (volants) d’origine non-humaine » existent depuis des dizaines d’années, et qu’ils ont été dissimulés aux élus et au public.

Ces allégations font suite à la publication d’un rapport du renseignement américain, en 2021, confirmant l’existence d’une centaine de « phénomènes aériens » inexpliqués mais certifiant qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments prouvant qu’il s’agissait d’objets extraterrestres.

David Charles Grusch, 36 ans, est un ancien soldat américain de l’US Air Force, qui a ensuite rejoint le renseignement militaire. Il a également fait partie de la task-force de la Navy sur les phénomènes aériens non-identifiés, qui avait déclassifié en 2020 plusieurs vidéos de rencontres de pilotes avec des objets « dotés de caractéristiques qui ne sont actuellement à la disposition ni des Etats-Unis », avant indiqué à l’époque la Navy.

« Nous ne sommes pas seuls » dans l’univers

La plainte de Grusch a été dévoilée sur The Debrief par les journalistes américains Leslie Kean et Ralph Blumenthal. Ce sont notamment eux qui avaient révélé dans le New York Times l’existence d’un programme secret du Pentagone enquêtant sur ces phénomènes mystérieux.

Le lanceur d’alerte affirme que le renseignement américain a récupéré depuis des dizaines d’années des restes « intacts et partiellement intacts de véhicules d’origine non-humaine ». Dans une interview à NewsNation, il va plus loin, parlant de « vaisseaux spatiaux », et l’assure : « Nous ne sommes définitivement pas seuls (dans l’univers). »

Le lanceur d’alerte, qui a pris sa retraite de l’armée, affirme qu’on lui a refusé l’accès à ces programmes quand il faisait partie de la task-force de la Navy. Grusch reconnaît qu’il ne dispose pas de photos de ces supposés aéronefs « exotiques », mais jure que de multiples agents du renseignement qui les ont vus se sont confiés à lui. Un autre responsable du renseignement, Jonathan Grey, a corroboré ses affirmations, assurant que ces programmes existaient dans de nombreux pays.

Un élu pas convaincu

Le département de la Défense a offert un démenti auprès de NewsNation, certifiant que le Pentagone ne disposait pas « d’informations vérifiables prouvant les allégations sur la possession de matériaux extraterrestres » par le gouvernement américain.

David Charles Grusch, lui, a fourni tous les éléments classifiés en sa possession au Congrès et a témoigné sous serment. Comme de coutume, le comité de la Chambre sur le Renseignement n’a fait de commentaires sur une plainte en cours. Mais son patron républicain, le représentant Mike Turner, a insisté sur Fox News : « Il n’y a aucune preuve (que les Etats-Unis ont en leur possession des débris de vaisseaux extraterrestres). » Il a mis en doute qu’une « telle conspiration » ait pu être gardée secrète « à un tel niveau » pendant des années.