Une catastrophe naturelle vient une nouvelle fois endeuiller Haïti. De fortes pluies se sont abattues sur le pays durant le week-end, et ont fait au moins 42 morts et 11 disparus selon le bilan lundi de la protection civile.

Les intempéries ont causé d’importantes inondations et glissements de terrain dans sept des dix départements du pays, déjà plongé dans une crise humanitaire alimentée par la violence des gangs. Selon l’ONU qui dénombre pour sa part 15 morts et 8 disparus, les pluies ont affecté 37.000 personnes et causé 13.400 déplacés.

Des habitants « aux abois »

La ville de Léogane, située à 40 km au sud-ouest de la capitale Port-au-Prince, a été particulièrement touchée, les dégâts ayant été provoqués par trois rivières en crue. Au moins 20 personnes y sont mortes, d’après le premier bilan des secours. « Les habitants sont aux abois. Ils ont tout perdu. Les eaux ont ravagé leurs champs, emporté leur bétail », a décrit le maire de Léogane, Ernson Henry. Des milliers de familles sont sinistrées dans sa commune a-t-il aussi indiqué, soulignant que la population avait besoin de nourriture, d’eau potable et de médicaments en urgence.

Ces inondations ont également fait d’importants dégâts matériels à travers le pays, détruisant des centaines de maisons et endommageant plusieurs routes. « Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cyclone ou d’une tempête tropicale, les dégâts observés dans les zones touchées sont considérables », a ainsi déploré Jean-Martin Bauer, coordinateur pour l’ONU de l’action humanitaire en Haïti.

La saison cyclonique commence tout juste

Le Premier ministre Ariel Henry a activé en réponse le Centre d’opération d’urgence nationale (COUN). Selon Ernson Henry, la réalisation de travaux sur les bassins-versants des cours d’eau aurait pu permettre de limiter les dégâts à Léogane.

Ce lourd bilan met en lumière la vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles et les défaillances en termes de réductions des risques, alors que la saison cyclonique commence tout juste. Avant même ces inondations, Haïti faisait déjà face à une crise humanitaire sévère, avec près de la moitié de sa population ayant besoin d’assistance humanitaire, un chiffre qui a doublé en seulement cinq ans, selon l’ONU.