Il n’y a pas que le confit armé qui provoque des drames au sein de la population russe. Il y a aussi les trafics de boissons alcoolisées. Seize personnes sont mortes et 35 ont ainsi été blessées en Russie après avoir bu du cidre frelaté, a annoncé ce lundi le gouverneur de la région d’Oulianovsk, sur la Volga. « Le nombre des victimes d’empoisonnement par de l’alcool dans la région d’Oulianovsk continue d’augmenter. Selon les dernières informations, 35 personnes ont été blessées (…) 16 personnes sont mortes », a annoncé le gouverneur Alexeï Rousskikh sur Telegram.

Dix-neuf personnes ont été hospitalisées dans diverses cliniques et « les médecins se battent pour la vie de chacune d’entre elles », a-t-il précisé. Selon les médias russes, les victimes ont consommé un alcool baptisé « Mister Cidre » et qui contenait du méthanol, un produit hautement toxique. Cette boisson était commercialisée dans certains magasins vendant de l’alcool. Les autorités russes ont ouvert une enquête et ordonné la saisie des lots contaminés.

Des morts, pas la première fois

Les morts dues à l’alcool frelaté ne sont pas rares en Russie, où le prix des boissons vendues dans le grand commerce peut être prohibitif pour des millions de Russes démunis, notamment en province où le niveau de vie est très faible.

En octobre 2021, 35 personnes étaient mortes après avoir été empoisonnées par de l’alcool dans deux incidents différents en Russie. En 2016, plus de 60 personnes avaient trouvé la mort à Irkoutsk en Sibérie après avoir ingéré une huile de bain imitant une marque connue d’essence d’aubépine et où l’éthanol avait été remplacé par du méthanol.