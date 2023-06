Derek Chauvin serait-il finalement innocent ? C’est la question posée depuis la fin mai par de nombreux internautes. Sur Facebook, une publication explique que George Floyd - Afro-américain mort le 25 mai 2020 sous les coups de plusieurs policiers dont Derek Chauvin - aurait finalement été victime d’une overdose. « Une image du rapport d’autopsie de George Floyd indique que la cause de sa mort était une surdose de fentanyl, plutôt qu’un manque d’oxygène causé par le blocage de Derek Chauvin », explique la publication. « George Floyd est mort d’une overdose - il n’y a pas eu de blessures mettant sa vie en danger », précise un autre internaute sur Twitter, le 27 mai dernier.

Mais le document atteste-t-il vraiment de cela ? 20 Minutes a tenté d’y répondre.









FAKE OFF

Trois ans après la mort de George Floyd, une remise en contexte s’impose. Nous sommes le 25 mai 2020 et une nouvelle affaire de violences policières s’apprête à bouleverser les Etats-Unis, et plus généralement le monde entier. Ce jour-là, à Minneapolis, dans le Minnesota, un quarantenaire Afro-américain, George Floyd, est interpellé par la police après l’appel d’un épicier pour une histoire de faux billet. Alcoolisé, l’homme souhaite reprendre le volant, mais est vite arrêté par la police. Refusant de monter dans leur véhicule, la lutte avec le policier se poursuit et il finit par être immobilisé sans pouvoir respirer. « I can’t breathe » [ « Je ne peux pas respirer », Ndlr], peut-on entendre dans les enregistrements.

A la suite de sa mort, de nombreuses manifestations se sont tenues reprenant la formule désormais célèbre « Black lives matter » [ « La vie des Noirs compte »]. Presque un an plus tard, en avril 2021, Derek Chauvin a été condamné à vingt-deux ans et demi de prison. Les autres officiers ont - comme Derek Chauvin - été licenciés et également condamnés à plusieurs années de prison. A la suite de l’annonce de la mort de George Floyd, le soir même, la cause de son décès n’a presque fait aucun doute. Des caméras de vidéo surveillance ont montré l’homme au sol plaqué au sol asphyxié par le genou de Derek Chauvin.

Le danger du fentanyl

Réalisée le lendemain, le 26 mai 2020, l’autopsie a été rendue publique par la suite. On y lit plusieurs éléments sur la santé de George Floyd, mais aussi sur les substances ingérées avant sa mort. Dans un communiqué de presse publié par le centre « Hennepin Healthecare » de Minneapolis, les médecins légistes indiquent : « Autres affections importantes : cardiopathie artérioscléreuse et hypertensive, intoxication au fentanyl ; consommations récentes de méthamphétamine ».

Pour mieux comprendre le doute des internautes, le fentanyl est un opioïde extrêmement puissant - 100 fois que la morphine, explique le CAMH (Centre pour les addictions et les maladies mentales au Canada). Généralement prescrit par les médecins comme antidouleur, le fentanyl circule en grande quantité aux Etats-Unis et sert davantage de drogue… avec l’avantage d’être très peu onéreux. D’après un article du quotidien Le Monde de mai dernier, la drogue peut même être considérée comme un fléau dans le pays. En moyenne, toutes les sept minutes, une personne meurt des effets du fentanyl.

Deux autopsies, une même conclusion

Toutefois, dans le cas de George Floyd, si le niveau de drogue dans le sang était indiqué comme « assez élevé », aucune conclusion n’indique un lien avec la mort de George Floyd. L’autopsie conclut bien à un homicide. « Le défunt a subi un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il était arrêté » par les policiers. Une seconde autopsie publiée en juin 2020, à la demande de la famille de défunt, avance les mêmes conclusions. Il s’agit « d’un homicide causé par une asphyxie due à une compression du cou et du dos qui a entraîné un manque de circulation sanguine vers le cerveau ».

Depuis la mort de George Floyd, de nombreuses fake news tournent autour des circonstances de son décès. Le 12 juin 2020, un article de l’agence Reuters revenait sur ces allégations vues sur les réseaux sociaux. Selon certains, George Floyd ne serait pas réellement mort. Sa famille aurait même reçu de l’argent pour des photos de lui dans son cercueil. D’autres estiment que le policier Derek Chauvin ne ressemble absolument pas aux photos d’identité publiées et que ce serait un acteur. L’intoxication au fentanyl fait à son tour partie des fausses affirmations sur le sujet.