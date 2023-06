Surnommée « la pire tueuse en série d’Australie », Kathleen Folbigg a passé 20 ans en prison. L’Australienne avait été condamnée pour avoir tué ses quatre enfants. Mais, à la suite d’une enquête remettant en cause sa culpabilité, elle a été graciée et remise en liberté ce lundi.

En 2003, dans une affaire très médiatisée, cette mère avait été condamnée pour le meurtre de ses trois enfants et l’homicide involontaire du quatrième. Selon le parquet, ses enfants, âgés de neuf semaines à trois ans étaient morts étouffés par Kathleen Folbigg, 55 ans, qui a toujours rejeté ces accusations en affirmant que chacun de leurs décès était lié à une cause naturelle.

Des mutations génétiques rares

En 2021, des dizaines de scientifiques australiens et étrangers avaient signé une pétition pour sa remise en liberté. Ils soutenaient que de nouvelles preuves médico-légales suggéraient que ces décès inexpliqués étaient liés à des mutations génétiques rares ou à des anomalies congénitales.

Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley, a annoncé lundi que Kathleen Folbigg était graciée après une enquête d’un an qui a permis d’établir un « doute raisonnable » sur l’origine de ces décès. Elle a été libérée lundi matin de la prison de Grafton, située à environ six heures de route au nord de Sydney. « C’est un moment important pour la justice dans cet Etat », a déclaré Sue Higginson, une membre du parti des Verts qui a défendu sa cause.

« Une mère attentionnée »

En l’absence de preuves médico-légales solides, les procureurs avaient fait valoir qu’il était extrêmement improbable que quatre enfants aient pu mourir soudainement sans explication. Mais le juge à la retraite Tom Bathurst, qui a dirigé l’enquête, a estimé que les investigations ultérieures ont révélé des causes médicales pouvant expliquer trois de ces décès.

Selon Tom Bathurst, Sarah et Laura Folbigg étaient porteuses d’une mutation génétique rare et Patrick Folbigg souffrait certainement d’une « pathologie neurologique sous-jacente ». Compte tenu de ces facteurs, le magistrat a qualifié de non suspect le décès de Caleb Folbigg. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas accepter que Kathleen « Folbigg ait été autre chose qu’une mère attentionnée pour ses enfants ». L’Académie australienne des sciences, qui a contribué à l’ouverture de l’enquête, s’est déclarée soulagée que justice soit rendue à Kathleen Folbigg.