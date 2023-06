Un enchevêtrement de wagons pulvérisés, des rangées de corps désincarcérés par les secouristes… L’horreur règne ce samedi matin à Balasore, après l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l’histoire de l’Inde. Vendredi soir, trois trains sont entrés en collision, faisant près de 300 morts selon un bilan provisoire. 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Selon Amitabh Sharma, le directeur des chemins de fer indiens, deux trains de voyageurs ont été « activement impliqués dans l’accident ». Un troisième train, un convoi de marchandises, stationnait sur le site où s’est produite la tragédie, a-t-il déclaré sans fournir de détails. Il se trouvait en fait entre les deux trains de voyageurs, selon les informations du Guardian.

Le Coromandel Express, qui relie Calcutta au Bengale occidental à Chennai au Tamil Nadu, serait ainsi entré en collision avec ce train de marchandises, qui aurait à son tour fait dérailler et se renverser au moins deux wagons du Howrah Superfast Express, qui roulait en sens inverse. D’une violence inouïe, la collision a pulvérisé les wagons dans les airs, dont des pans de métal s’en sont trouvés tordus par l’impact. Au moins 10 des 23 voitures du Coromandel sont gravement endommagées.

Quel est le bilan et où en sont les opérations de secours ?

Le dernier bilan fait état d’au moins 288 morts et 850 blessés. Mais les secours sont encore à pied d’œuvre pour essayer de dégager des survivants. Des brèches sont ouvertes sur les parois métalliques des wagons pour laisser passer les chiens à la recherche de survivants pendant le défilé incessant des ambulances, transportant les blessés à l’hôpital surchargé du district de Bhadrak. Des bus ont également transporté des blessés vers d’autres hôpitaux voisins, où des volontaires font la queue pour donner leur sang.

« Les opérations de secours continuent sur place, et elles ne seront pas terminées avant plusieurs heures », a précisé le directeur général des services d’incendie de l’Etat d’Odisha, Sudhanshu Sarangi. « Le nombre de victimes sur le terrain ou de blessés est très difficile à évaluer pour le moment », indique Amitabh Sharma, le directeur des chemins de fer indiens, car de nombreux passagers sont probablement encore piégés.

Les accidents ferroviaires, un mal indien ?

Depuis le début du siècle, 13 accidents ferroviaires, dont au moins trois causés par des attentats, ont chacun fait plus de 50 morts en Inde. Parmi les plus récentes, le train express Patna-Indore avait déraillé le matin du 20 novembre 2016, à une heure où la plupart des passagers dormaient, faisant 146 morts. L’accident ferroviaire le plus meurtrier dans ce pays est celui du 6 juin 1981 quand, dans l’Etat de Bihar (Est), sept wagons d’un train qui traversait un pont, sont tombés dans un fleuve, le Bagmati, faisant entre 800 et 1.000 morts.









La sécurité sur les rails s’est toutefois nettement améliorée ces dernières années grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises à niveau technologiques. Mais il faut du temps pour mettre à niveau l’ensemble du vaste réseau ferré du pays le plus peuple au monde. « Mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent rapidement », a tweeté le Premier ministre Narendra Modi, ajoutant qu’il s’était entretenu avec le ministre des chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, pour faire « le point sur la situation ».