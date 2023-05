Le président français a fait un discours ce mercredi à l’occasion du Forum de sécurité régional Globsec à Bratislava. Emmanuel Macron a esquissé ses volontés quant à l’avenir de l’Europe. Mais qu’a déclaré le chef d’Etat ?

Une Europe de la défense

Emmanuel Macron a affirmé qu’une « Europe de la défense », « pilier européen au sein de l’Otan », était « indispensable pour être « crédibles dans la durée », appelant les Européens à se doter d’une « capacité de frappe dans la profondeur » et à acheter des armes européennes.

« C’est à nous, Européens, dans l’avenir d’avoir notre propre capacité à nous défendre et à gérer nos voisinages », a dit le président français lors du forum Globsec de Bratislava. « Notre géographie ne changera pas », « la Russie restera la Russie avec les mêmes frontières », et « il nous faut bâtir un espace » qui « nous permette de cohabiter de la manière la plus pacifique, sans naïveté aucune, avec la Russie de demain », a-t-il plaidé.

Inventer de nouveaux « formats » pour l’élargissement

Le président français a aussi appelé l’Union européenne à repenser sa gouvernance et « inventer plusieurs formats » pour répondre aux aspirations d’adhésion de pays d’Europe de l’Est et des Balkans, mercredi dans un discours prononcé à Bratislava.

« C’est le seul moyen de répondre à l’attente légitime des Balkans occidentaux, de la Moldavie et de l’Ukraine, qui doivent rentrer dans l’Union européenne et de garder une efficacité géopolitique », a-t-il déclaré, à la veille d’un sommet de la Communauté politique européenne à Chisinau réunissant 47 pays.

Des garanties pour l’Ukraine

Enfin, Emmanuel Macron a estimé que les Occidentaux devaient fournir « des garanties de sécurité tangibles et crédibles à l’Ukraine », en étant « beaucoup plus ambitieux » que jusqu’ici.

« Ce sera l’objet des discussions collectives dans les prochaines semaines », d’ici au sommet de l’Otan en juillet à Vilnius, a dit le président français lors du forum Globsec de Bratislava. Selon lui, l’Ukraine « aujourd’hui protège l’Europe », et elle est « dotée de tellement d’armements » que c’est l’intérêt occidental « qu’elle ait des garanties de sécurité crédibles avec nous dans un cadre multilatéral ».