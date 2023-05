La Corée du Nord dit avoir tiré un « véhicule de lancement spatial »

L’Asie frémit à nouveau. La Corée du Nord a tiré mercredi une fusée qu’elle a présenté comme un « véhicule de lancement spatial », selon l’armée sud-coréenne, déclenchant brièvement des alertes à Séoul et dans l’archipel japonais d’Okinawa (sud). Pyongyang a tiré « ce qu’elle appelle un véhicule de lancement spatial » vers le sud, a indiqué l’état-major sud-coréen.

L'armée sud-coréenne cherche à savoir si l'engin a explosé en vol ou s'est écrasé, l'appareil ayant rapidement disparu des radars, a rapporté l'agence Yonhap. «Le projecticle (nord-coréen) a disparu des radars avant d'atteindre son point de chute attendu», a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen, cité par Yonhap, évoquant la possibilité que l'appareil ait «explosé en vol ou se soit écrasé».

Alertes au Japon et en Corée du Sud

« Lancement de missile. Lancement de missile. La Corée du Nord semble avoir lancé un missile. Veuillez vous abriter à l’intérieur des bâtiments ou sous terre », a indiqué l’alerte tweetée par le bureau du Premier ministre japonais à l’intention des habitants d’Okinawa, et diffusée par la chaîne nationale NHK.

Le gouvernement a cependant annulé son alerte 30 minutes plus tard en estimant tout danger écarté. « On s’attend à ce que le missile évoqué plus tôt n’arrive pas au Japon. L’appel à évacuer est levé », a-t-il fait savoir sur Twitter.

La Corée du Sud a également annulé une alerte lancée par la ville de Séoul, qui avait fait retentir les sirènes et envoyé un message d’urgence critique sur tous les téléphones mobiles en demandant aux habitants de se préparer à évacuer en faisant passer « les enfants et les personnes âgées d’abord ». « Nous vous informons que l’alerte émise par les autorités métropolitaines de Séoul à 06H41 a été incorrectement lancée », a indiqué le ministère sud-coréen de l’Intérieur.

Satellite militaire

La Corée du Nord avait annoncé mardi qu’elle allait lancer un « satellite de reconnaissance militaire » afin de « faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassaux », le Japon estimant pour sa part qu’il allait s’agir d’un tir de missile balistique déguisé.

Le ministère japonais de la Défense avait ordonné d’abattre tout missile dont la chute sur son territoire terrestre ou maritime serait confirmée, et avait déployé à cet effet des missiles intercepteurs SM-3 et de type Patriot PAC-3.