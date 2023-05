L’Otan veut absolument y croire, malgré la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan qui y est opposé. Une adhésion de la Suède à l’Otan est « absolument possible » d’ici au sommet de l’Alliance à Vilnius en juillet, a estimé ce mardi le chef de l’organisation, Jens Stoltenberg.

« Il n’y a pas de garanties », a-t-il admis lors d’une conférence de presse à Oslo, qui accueille cette semaine une réunion informelle des chefs de la diplomatie des pays de l’Otan. « Nous n’avons aucune certitude. Bien sûr, nous parlons de décisions souveraines de la part de Parlements nationaux », a-t-il insisté, mais « mon message est que c’est à notre portée ».

Ankara bloque la candidature suédoise

Pour le secrétaire général de l’Otan, « il y a maintenant une fenêtre, en particulier après les élections turques et avec le parlement turc en train d’être constitué ». « Bien sûr que c’est possible », a-t-il conclu. La Turquie est, avec la Hongrie, le seul des 31 pays de l’Otan à ne pas encore avoir ratifié une adhésion suédoise. La Finlande, elle, est formellement devenue le 31e membre de l’Alliance le 4 avril. Réélu dimanche pour cinq ans, Recep Tayyip Erdogan bloque cette candidature suédoise en accusant Stockholm d’abriter des personnalités de l’opposition turque et des militants kurdes de mouvements considérés comme « terroristes » par Ankara.

Jens Stoltenberg a dit avoir « des contacts constants avec les autorités turques » pour tenter de lever les derniers obstacles. Le Parlement étant en cours de constitution à Ankara, le chef de la diplomatie turque ne sera pas présent cette semaine à Oslo pour la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Otan, censée préparer le sommet de Vilnius des 11 et 12 juillet.