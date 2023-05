Environ 25 membres de la force emmenée par l’Otan (Kfor) ont été blessés ce lundi au cours de heurts dans le nord du Kosovo, où des manifestants serbes réclament le retrait de maires albanais, a annoncé la Kfor dans un communiqué.

Plusieurs soldats des contingents italien et hongrois de la KFOR « ont été la cible d’attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec des fractures et des brûlures dues à l’explosion d’engins incendiaires » en « contenant les franges les plus actives de la foule », a dit la force multinationale dans un communiqué, des attaques qualifiées d' « inacceptables » par l’Alliance atlantique à Bruxelles.

Des élections municipales au cœur du conflit

A Zvecan, « les manifestants, recourant à la violence et utilisant du gaz lacrymogène, ont tenté de franchir les cordons de sécurité et de pénétrer par effraction dans les locaux de la municipalité », raconte la police locale dans un communiqué.

Les Serbes, dont les représentants politiques ont quitté en novembre des institutions locales dans le nord du Kosovo, ont boycotté en avril les élections municipales organisées par le gouvernement kosovar pour mettre fin à ce vide institutionnel.

Des incidents s’étaient déjà produits vendredi dans cette région lorsque des maires albanais de souche étaient allés prendre leurs fonctions accompagnés par la police.

Condamnations de l’Otan et de l’Italie

L’Otan a « fermement » condamné lundi des attaques « inacceptables » contre les troupes de la KFOR qui ont fait « des blessés ». La Première ministre italienne Giorgia Meloni a également exprimé sa « condamnation la plus ferme », « absolument inacceptable et irresponsable ».









« Nous ne tolérerons pas de nouvelles attaques contre la KFOR. Il est fondamental d’éviter de nouvelles actions unilatérales de la part des autorités kosovares et que toutes les parties fassent immédiatement un pas en arrière pour faire baisser les tensions », a-t-elle ajouté dans un communiqué. Onze soldats italiens ont été blessés, dont « trois sont dans un état grave », a indiqué de son côté le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani dans un tweet.