Une chaleur sans précédent de 36,1°C puis 36,7°C. Shanghai a enregistré lundi la journée de mai la plus chaude depuis cent ans, a annoncé le service météorologique de la ville de l’est de la Chine. « A 13h09 la température à la station de Xujiahui a atteint 36,1°C, battant un record remontant à 100 ans concernant la température la plus élevée pour un mois de mai », a indiqué le compte officiel du service météorologique sur le réseau social chinois Weibo.

Quelques heures plus tard, la station météorologique du centre de Shanghai a atteint 36,7°C, selon la même source. Elle a ainsi battu d’un degré le précédent record qui avait été enregistré à quatre reprises, en 1876, 1903, 1915 et 2018.

« Il fait vraiment assez chaud pour exploser »

Les habitants de la plus grande ville de Chine ont souffert de la chaleur en début d’après-midi, certaines applications affichant une température « ressentie » de plus de 40°C. « Je suis sorti à midi pour aller chercher une livraison et j’ai eu mal à la tête en rentrant », peut-on lire sur Weibo, dans un message provenant de Shanghai. « J’ai failli avoir un coup de chaud, il fait vraiment assez chaud pour exploser », se désolait un autre.

Le changement climatique a rendu les canicules extrêmes au moins 30 fois plus probables dans ce pays, selon une étude réalisée par 22 climatologues internationaux de l’initiative « World Weather Attribution » publiée mi-mai.