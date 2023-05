Fin du (pseudo) suspense. L’indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan a revendiqué ce dimanche la victoire au second tour de l’élection présidentielle, qui le laisse maître de la Turquie pour cinq années supplémentaires. Juché sur un bus devant son domicile d’Istanbul, sur la rive asiatique du Bosphore, le chef de l’Etat, 69 ans dont vingt au pouvoir, a pris la parole devant une mer de drapeaux rouges brandis par une foule enthousiaste.

Selon les résultats portant sur plus de 98 % des bulletins, publiés par l’agence officielle Anadolu, le chef de l’Etat a obtenu 52,1 % des suffrages contre 47,9 % à son rival social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu qui, à 74 ans, a perdu le pari de l’alternance et de la « démocratie apaisée » qu’il promettait.

Rassemblements spontanés

« Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années », a lancé Erdogan, au terme d’une élection qui l’a contraint pour la première fois à un second tour. « Cette élection a montré que personne ne peut attaquer les acquis de cette nation », a-t-il poursuivi. Des rassemblements spontanés se sont formés partout dans les villes où le « Reis » a triomphé, en particulier au cœur de l’Anatolie.

Ni le désir de changement et d’ouverture d’une partie de l’électorat, ni l’inflation sévère qui mine la Turquie, ni les restrictions aux libertés et l’hyperprésidentialisation d’un pouvoir qui a envoyé des dizaines de milliers d’opposants derrière les barreaux ou en exil, n’ont pesé face au désir de sécurité et de stabilité qui s’était déjà exprimé au premier tour du scrutin. Pas même les conséquences du terrible du séisme de février (au moins 50.000 morts et 3 millions de déplacés) dans onze provinces du sud du pays, qui ont largement reconduit le chef de l’Etat.

Kemal Kiliçdaroglu encaisse quant à lui une défaite de plus, malgré une campagne qui prenait le contrepied de celle du président en promettant le « retour du printemps » face aux invectives. Considéré par beaucoup, y compris au sein de l’opposition, comme un candidat terne et sans charisme, Kemal Kiliçadaroglu, qui emmenait une coalition de six partis, avait fini par imposer sa marque, des cœurs avec les doigts lors de ses meetings et une faconde posée de « demokrat dede », un « papy démocrate ». Mais il n’a pas su imposer l’économie ni la crise dans le débat électoral et s’apprête, comme il l’avait promis, à « retourner s’occuper de ses petits-enfants ».

Visage fatigué, se déplaçant avec lenteur, Recep Tayyip Erdogan, avait voté à la mi-journée dans son quartier d’Usküdar à Istanbul : une foule enjouée l’y attendait, à laquelle les gardes du corps ont distribué des jouets tandis que le président glissait quelques billets de banque à des enfants. Presque simultanément, tout sourire malgré les pronostics défavorables, Kemal Kiliçdaroglu déposait son bulletin à Ankara en incitant ses concitoyens à voter « pour se débarrasser d’un gouvernement autoritaire ».