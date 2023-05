Deux militants du groupe écologiste Just Stop Oil sont poursuivis pour « intrusion aggravée » après avoir fait irruption sur le terrain du stade de Twickenham samedi lors de la finale du championnat d’Angleterre de rugby, a annoncé ce dimanche la police de Londres. Samuel Johnson, 40 ans, et Patrick Hart, 37 ans, ont été maintenus en détention en attendant d’être présentés à la justice à Wimbledon lundi, a précisé Scotland Yard.

Une vingtaine de minutes après le coup d’envoi de la rencontre entre les Saracens et Sale – finalement remportée 35-25 par les Saracens – deux militants de Just Stop Oil, groupe qui demande l’arrêt de tout nouveau projet d’exploration pétrolière et gazière, se sont introduits sur le terrain avant d’y répandre de la poudre orange, entraînant une brève interruption du match.

La police se place du côté des spectateurs

Soulignant le mécontentement des spectateurs et des joueurs, la police de Londres a souligné qu’elle continuerait à « surveiller et intervenir rapidement » face à ce genre d’actions. « Là où manifester se transforme en délinquance et en perturbations graves, nous agirons fermement pour que Londoniens et visiteurs puissent continuer à profiter de ce week-end prolongé », a déclaré le commandant Kyle Gordon, de la police de Londres.

Cités dans un communiqué diffusé par Just Stop Oil, les deux militants interpellés, un médecin et un travailleur du secteur de la construction, avaient invoqué l’urgence à agir face à la crise climatique. Connu pour ses actions spectaculaires qui ont notamment visé musées et événements sportifs, Just Stop Oil mène depuis cinq semaines des manifestations où des militants marchent à pas lents sur la chaussée, provoquant parfois la fureur d’automobilistes.

2.100 interpellations

La police de Londres a recensé 102 de ces marches à Londres, donnant lieu à 51 arrestations. Depuis le lancement de ses actions en février 2022, Just Stop Oil a dénombré plus de 2.100 interpellations et l’incarcération de 138 personnes. Deux militants purgent actuellement des peines de trois ans de prison pour avoir escaladé l’une des tours du pont à l’est de Londres, bloquant la circulation sur un axe emprunté par 160.000 véhicules par jour.

Face à la multiplication des actions spectaculaires, le gouvernement conservateur a introduit un durcissement législatif, dénoncé comme une entrave à manifester par ses opposants dont plusieurs centaines se sont rassemblés samedi à Londres.