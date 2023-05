La gendarmerie tunisienne a annoncé vendredi l’arrestation d’un partisan présumé du groupe Etat islamique (EI) en possession de matières explosives, qui planifiait « quatre opérations terroristes simultanées » dans le pays, à l’approche de la saison estivale.

Cet « élément terroriste » a été arrêté à Sfax, deuxième ville de Tunisie. « Il a planifié ces opérations en coordination avec d’autres personnes en dehors de la Tunisie », a précisé à l’AFP le porte-parole de la garde nationale (gendarmerie), Houcem Eddine Jebabli.

Il a comparu devant le pôle antiterroriste qui a émis un mandat d’arrêt à son encontre, selon la même source. « C’est un partisan de Daesh », a ajouté Jebabli sans donner d’autres détails.

Le précédent du 9 mai

Depuis une attaque meurtrière perpétrée le 9 mai par un gendarme aux abords de la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba pendant le pèlerinage juif annuel, la Tunisie a renforcé ses mesures de sécurité.

Trois gendarmes et deux fidèles - un Israélo-tunisien et un Franco-tunisien - ont été tués par les tirs de l’assaillant, avant qu’il ne soit abattu par la police. Quatre personnes en lien avec l’assaillant, soupçonnées d’être impliquées dans cette opération, ont été arrêtées et placées en garde à vue, selon des médias locaux. Les autorités tunisiennes ont dénoncé une attaque « criminelle » mais se sont gardées de la qualifier de « terroriste » ou de lui conférer une dimension antisémite.

Après la révolte populaire de 2011 ayant causé la chute le dictateur Zine El Abidine Ben Ali, la Tunisie a connu un essor des groupes djihadistes. Plusieurs attaques perpétrées par ces derniers ont fait des dizaines de morts parmi les touristes et les forces de sécurité. Les autorités affirment avoir obtenu ces dernières années des progrès significatifs dans la lutte contre les djihadistes.