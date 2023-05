L’inquiétude grandit pendant que l’Iran semble alourdir son arsenal nucléaire. La France s’est dite inquiète et préoccupée alors que Téhéran « est engagé dans une escalade nucléaire extrêmement préoccupante », a déploré jeudi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Anne-Claire Legendre a également relevé « les risques sérieux et accrus de prolifération sans aucune justification civile crédible » lors d’un point presse. « La France condamne cette nouvelle violation de la résolution 2231 adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies », a-t-elle dit.

Le ministère iranien de la Défense a présenté un nouveau missile balistique d’une portée de 2.000 kilomètres. Le Kheibar, dernière version du Khorramshahr qui est le missile iranien de plus longue portée jusqu’ici, a été dévoilé lors d’une retransmission en direct à la télévision publique. Il était présenté juste à côté d’une réplique de la mosquée Al-Aqsa, située dans le secteur palestinien de la Vieille ville de Jérusalem.

Contexte tendu

Son nom fait référence à la ville antique de Khaybar, située dans l’actuelle Arabie saoudite, connue pour une bataille décisive du VIIe siècle au cours de laquelle l’armée du prophète Mahomet a vaincu ses milliers d’habitants juifs. Selon les médias d’Etat iraniens, la vitesse du missile tactique à haute mobilité « peut atteindre Mach 16 en dehors de l’atmosphère et Mach 8 dans l’atmosphère », soit 16 et 8 fois la vitesse du son.

Cette présentation intervient dans un contexte de tensions accrues dans le conflit israélo-palestinien et un peu plus d’une dizaine de jours après un cessez-le-feu à Gaza qui a mis fin à cinq jours de conflit entre Israël et le Djihad islamique, mouvement islamiste radical et armé par l’Iran.