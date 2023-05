C’était un gros coup pour Twitter, et un pied de nez à Fox News et aux médias traditionnels. Elon Musk avait convaincu le gouverneur de Floride Ron DeSantis de lancer sa campagne pour la présidentielle de 2024 via une discussion en direct sur le réseau social. Mais le pétard a fait pschitt, avec des problèmes techniques qui ont perturbé cette grande première pendant une vingtaine de minutes.

A 17h55 (23h55, heure de Paris), Elon Musk partage le lien du Twitter space. Mais à 18 heures, impossible de s’y connecter. Après quelques minutes, tout semble rentrer dans l’ordre, sauf que Ron DeSantis, qui vient de mettre en ligne sa première vidéo de campagne sur son compte, n’est pas là. Elon Musk et des ingénieurs s’affairent. « Il y a un nombre énorme de personnes, les serveurs sont saturés », s’exclame Musk, alors qu’environ 600.000 personnes sont connectées. Et que Twitter a perdu 75% de ses employés depuis l'arrivée d'Elon Musk, qui a également fermé un data-center à Sacramento.

Le Twitter Space DeSantis-Musk est pour l'instant un fiasco: en 15 min, silence, echo, "les serveurs sont saturés".

Fallait peut-être pas fermer des data-centers, hein. pic.twitter.com/5eBDsHuLnj — Philippe Berry (@ptiberry) May 24, 2023



Après un long silence, le milliardaire tente de souhaiter la bienvenue au gouverneur de Floride, mais les serveurs de Twitter n’y arrivent pas, avec de l’écho et des coupures. Musk arrête les frais après 21 minutes puis relance un nouvel espace depuis le compte de David Sacks, un homme d’affaires républicain qui joue les modérateurs pour l’occasion.

« Un désastre », se réjouit Donald Trump

Ron DeSantis peut enfin se lancer et promet d’être le candidat du « grand come-back américain ». Mais il y a trois fois moins de personnes pour l’écouter, avec de nombreux internautes qui n’ont visiblement pas vu le nouveau lien. La discussion se poursuit sans heurt pendant une heure – DeSantis promet de s’attaquer à la « meute woke » et de « restaurer la raison » – mais le mal est fait.

« Ce lien fonctionne », trolle Joe Biden, en redirigeant vers sa page de donations. « Wow, le lancement de DeSanctus sur Twitter est un DESASTRE. Sa campagne sera un désastre, vous allez voir », se délecte Donald Trump. Allez, dans deux semaines, tout le monde aura oublié ces débuts ratés.