Popocatépetl, le volcan aux portes de Mexico, reste sous haute surveillance

Le volcan Popocatépetl, à 70 km au sud-est de Mexico, continuait mardi à émettre du gaz et des cendres, d’après les autorités qui maintiennent un niveau d’alerte juste en dessous du seuil de danger maximal. Le volcan, qui culmine à 5.426 mètres, a aussi émis pendant la nuit précédente des matières incandescentes qui ressemblent à de la lave rouge, a constaté un photographe de l’AFP. Les cendres ont recouvert des voitures dans un village de l’état de Puebla.

Deux explosions ont été enregistrées, ainsi qu’un séisme associé au mouvement des fluides à l’intérieur du volcan. Les autorités ont ainsi relevé dimanche le niveau d’alerte de « jaune 2 » à « jaune 3 », en raison d’une activité croissante du volcan qui avait conduit samedi à la fermeture pendant quelques heures des deux aéroports qui desservent la capitale Mexico. Il s’agit du niveau juste avant l’alerte rouge de danger maximum.

« Son intensité a diminué. Il émet moins de cendres, a déclaré le président Andres Manuel Lopez Obrador. Nous nous tenons informés nuit et jour. Ne nous alarmons pas. Nous veillons au grain. » Le volcan Popocatepetl (« la montagne qui fume » en nahuatl) s’est réveillé en 1994 après près de 70 ans et a connu depuis plusieurs poussées d’activité. En 1997, ses cendres avaient recouvert Mexico et sa région.