Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a dénoncé mardi « l’échec » de la communauté internationale à « protéger » les civils des conflits armés, le nombre de victimes de combats et de leurs conséquences humanitaires ayant fortement augmenté en 2022.

« La vérité est terrible : le monde est en train d’échouer à remplir ses engagements pour protéger les civils, des engagements consacrés par le droit humanitaire international », a tonné le patron des Nations unies lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la « protection des civils dans les conflits armés ».

Aux côtés de l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia, dont le pays a attaqué l’Ukraine, Guterres s’est indigné du recours dans les guerres en 2022 aux « armes explosives » dont « 94 % des victimes dans des zones peuplées sont des civils ».

« Un enfer »

Devant le Conseil de sécurité, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, a martelé « qu’en ce moment, d’innombrables civils vivent un enfer dans des conflits à travers le monde ».

« A tout instant, le prochain missile peut détruire leur maison, leur école, leur clinique et tous ceux qui y sont. Chaque jour, leurs êtres chers peuvent être agressés, violés, arrêtés, torturés. Chaque semaine, ils peuvent manquer de nourriture ou de médicament », a égrené la diplomate.

Guterres a évalué que « l’an dernier, plus de 117 millions de gens ont souffert d’une faim aiguë, d’abord en raison de la guerre et de l’insécurité ». A ses côtés, le président de la Confédération suisse Alain Berset - dont le pays préside en mai le Conseil de sécurité et est « dépositaire des conventions de Genève (de 1949) et siège du CICR » - a prévenu « qu’affamer volontairement des civils est un crime de guerre ».

Le dirigeant suisse a dénoncé le sort de civils pris dans des conflits armés en République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel, en Somalie, en Birmanie, en Afghanistan ou « dans d’autres situations de violence, par exemple Haïti ».

Une forte hausse du nombre de civils tués

Pour l’ambassadeur français à l’ONU Nicolas de Rivière, « le bilan est accablant » et « la très forte hausse en 2022 du nombre de civils tués dans les conflits armés est très inquiétante ».

Il a fustigé « les violations du droit international humanitaire » telles que « commises par la Russie en Ukraine et (…) par le groupe Wagner, notamment en République centrafricaine et au Mali ». Les « civils souffrent depuis trop longtemps des conséquences meurtrières des conflits armés. Il est temps que nous tenions notre promesse de les protéger », a conclu Guterres.