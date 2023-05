Il est dans les starting-blocks. Le républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 mercredi lors d’une conversation en direct sur Twitter avec Elon Musk, a indiqué mardi une source proche aux médias américains et à l’AFP.

Cette information a été rapidement confirmée par le patron du réseau social. « Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire », a-t-il déclaré lors d’un échange avec le Wall Street Journal. La conservation entre les deux hommes est prévue mercredi à 18H00, heure de Washington (à minuit jeudi, heure de Paris).

Croisade contre Disney

Le gouverneur de Floride est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine. Mais l’ancien président conserve une nette avance, avec 56 % des intentions de vote, selon la moyenne de RealClearPolitics, contre 19,4 % à Ron DeSantis. Après la déroute de nombreux candidats trumpistes lors des midterms de novembre, Ron DeSantis semblait talonner son ancien mentor. Mais ses attaques ratées et sa croisade contre Disney en Floride semblent avoir secoué sa campagne avant même qu’elle n’ait commencé.

A 44 ans, DeSantis devrait opposer son âge à celui de Donald Trump, qui aurait 82 ans à la fin d’un éventuel second mandat. Elon Musk a répété que c’était « trop vieux » pour être « PDG de n’importe quelle entreprise, et encore plus des Etats-Unis ». Le patron de Twitter a affiché son affinité pour DeSantis à plusieurs reprises, allant même jusqu’à répondre « oui » à un internaute lui demandant s’il comptait soutenir le gouverneur de Floride si ce dernier se présentait.

« Bien-pensance »

Dans ce face-à-face avec Donald Trump, Ron DeSantis peut toutefois compter sur un imposant trésor de guerre de 110 millions de dollars dans lequel il compte puiser pour essayer de rattraper son retard en inondant le pays de spots publicitaires.

Dans une récente vidéo de son comité d’action politique, un homme pose un autocollant « DeSantis président » pour recouvrir un « Trump 2016 » sur une voiture. C’est un condensé du message que le gouverneur veut transmettre aux électeurs : face au milliardaire de 76 ans, Ron DeSantis prétend incarner la nouvelle garde. Il multiplie les coups d’éclat ultra-conservateurs sur l’éducation ou l’immigration, au nom d’une bataille contre la supposée « bien-pensance » et le « wokisme ». Un point qu’il devrait aborder avec Elon Musk, qui dénonce régulièrement le « virus woke » qui gangrène, selon lui, les Etats-Unis.