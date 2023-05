La trêve d'une semaine entre militaires et paramilitaires en guerre pour le pouvoir au Soudan est officiellement entrée en vigueur lundi, après plus de cinq semaines de guerre, un millier de morts et plus d'un million de déplacés et de réfugiés.

Des habitants de la banlieue nord-est de Khartoum ont toutefois rapporté des combats à l'AFP lundi soir, après l'entrée en vigueur officielle de la trêve entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.









Il n'était pas clair dans l'immédiat si ce cessez-le-feu censé permettre le passage des civils et de l'aide humanitaire était effectivement appliqué sur le terrain car les combats, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest) faiblissent généralement la nuit. Et toute la journée, l'ONU a fait état de «combats et mouvements de troupes».