Au Pakistan, la situation politique du pays serait de plus en plus grave. C’est du moins ce que l’on apprend sur plusieurs publications Facebook, toutes publiées le 10 mai dernier. Elles montrent les images d’une grande foule compacte qui s’avance vers de nombreux hommes casqués, qui semblent être des militaires. Le texte qui l’accompagne explique : « Les manifestants s’arment maintenant. Un magasin d’armes entier a été saccagé et les gens ont pris toutes les armes et balles en réponse aux tirs directs des forces de sécurité sur les manifestantes ».

Toujours d'après la publication, l'armée aurait été déployée « pour la pleine loi martiale » et Internet aurait été coupé. Sauf que les images en question n'ont jamais été filmées au Pakistan. 20 Minutes vous en dit plus.









FAKE OFF

La vidéo partagée sur Facebook provient initialement d’un compte TikTok d’un utilisateur nommé « zaherkhan2833 ». Sur son compte, nous retrouvons de nombreuses publications autour du Pakistan, mais aussi en soutien à l’ancien Premier ministre, Imran Khan, emprisonné puis libéré au mois de mai. Nous y reviendrons.

Il faut d’abord s’interroger sur l’origine de cette vidéo. A l’aide d’une recherche image inversée, nous pouvons retrouver sa trace. Sur Facebook - toujours - la même vidéo avait été publiée le 17 janvier 2021. En plus d’être antidatée, les images n’ont pas été tournées au Pakistan, mais au Guatemala. « Deux groupes de migrants se sont réunis et ont tenté par la force de briser le cordon de sécurité au km 177 de Vado Hondo, Chiquimula. Plusieurs blessés, migrants et membres de l’armée sont signalés », écrit la publication.

D’après une dépêche publiée le même jour par L’Express, nous comprenons un peu mieux le contexte. Les images montraient des milliers de migrants honduriens bloqués à la frontière avec le Guatemala dans l’espoir de rejoindre les Etats-Unis plus tard. Les migrants avaient alors été reconduits à coups de gaz lacrymogène et de matraques par les policiers et soldats.

« Tout est en train d’être liquidé »

Qu’en est-il de la situation au Pakistan ? Le pays subit actuellement une crise à la fois politique et économique. Le 9 mai dernier, soit la veille de la publication des vidéos de manifestants, l’ancien premier Imran Khan a été arrêté pour des faits supposés de corruption. Très populaire dans le pays, son arrestation a déclenché une vague d’indignations, et même de violents affrontements qui ont fait au moins neuf morts. De nombreux édifices publics et militaires ont été saccagés.

Finalement, trois jours plus tard - le 12 mai - l’homme a été libéré, mais ses ennuis judiciaires ne sont sans doute pas terminés. Quant à l’évocation de la loi martiale au Pakistan, elle porte à confusion. La loi martiale n’est pas instaurée dans le pays, mais elle est crainte, notamment par l’ancien Premier ministre.

Dans un entretien accordé au Monde, lorsque le journaliste l’interroge sur sa peur d’être à nouveau déféré devant un tribunal militaire cette fois, l’ex Premier ministre répond : « Si des tribunaux militaires sont mis en place, cela signifie que le pays est sous le coup de la loi martiale car aucune législation n’autorise les tribunaux militaires à juger des civils. Je ne sais pas si cette hypothèse se produira, mais ce qui est sûr c’est que notre système démocratique, notre Constitution, tout est en train d’être liquidé ».