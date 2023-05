Giorgia Meloni s’est rendue dimanche auprès des victimes des inondations en Emilie-Romagne. Après avoir précipitamment quitté le sommet du G7 à Hiroshima au Japon, la Première ministre a visité dimanche des habitations inondées dans le nord-est de l’Italie.

Chaussée de bottes en caoutchouc, la dirigeante italienne, qui a serré les mains de propriétaires de maisons envahies par la boue et de bénévoles, a confié à la presse à Ravenne avoir été « émue » par ses entretiens avec ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. « Vous accomplissez une tâche immense », a-t-elle dit à un habitant de Ghibullo qui distribuait de la nourriture à des sinistrés, selon une vidéo diffusée par la radio-télévision italienne Rai.

Les « inondations du siècle »

Un total de 36.000 personnes ont été déplacées dans la région au cours de la semaine, mais 10.000 ont pu regagner leur domicile, ont annoncé les autorités régionales dimanche. Les inondations ont fait 14 morts.

L’équivalent de six mois de précipitations se sont abattues en 36 heures cette semaine en Emilie-Romagne, provoquant dans cette riche région agricole et touristique les « inondations du siècle ». Les intempéries ont causé des dégâts de grande ampleur, affectant durement les agriculteurs qui cultivent des céréales et produisent des fruits comme les abricots et les cerises.

Oggi in Emilia-Romagna per vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra.

Il compito del Governo e dello Stato, oltre all’incredibile lavoro della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Guardia… pic.twitter.com/1RyNtpm5Ke — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 21, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dimanche, la pluie avait cessé dans de nombreux endroits, mais l’alerte rouge météo a été prolongée jusqu’à ce lundi. Giorgia Meloni doit présider un Conseil des ministres mardi pour débloquer des fonds d’urgence pour la région.