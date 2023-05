Au moins six personnes sont mortes et autant ont été blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu dans un restaurant de la ville touristique de Montañita, en Equateur, a annoncé dimanche le bureau du procureur. Une enquête est en cours sur cette « attaque armée dans un restaurant de Montañita » , station balnéaire de la côte pacifique, a-t-il affirmé sur son compte Twitter.

La tuerie s’est produite samedi soir dans un quartier animé de cette ville côtière. Le parquet n’a pour l’instant pas précisé l’identité ou l’âge des victimes. « Nous avons entendu le bruit : bang, bang, bang et les gens criaient : "Courez, courez, courez, ce sont des coups de feu ! " », a raconté à l’AFP une femme qui se trouvait dans le quartier au moment de la fusillade et n’a pas voulu révéler son identité par crainte de représailles.

La pire escalade de violence de son histoire

C’est le deuxième massacre dans une ville de la côte pacifique du pays cette semaine. Jeudi, des tireurs ont pénétré dans un funérarium du port voisin de Manta et ont ouvert le feu sur les participants à une veillée funèbre, faisant quatre morts et huit blessés, selon les procureurs.

Situé entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde, l’Equateur connaît la pire escalade de violence de son histoire récente. La criminalité liée à la drogue a entraîné un quasi-doublement du taux d’homicide entre 2021 et 2022, passant de 14 à 25 pour 100.000 habitants.

Des conflits entre gangs et cartels

Mi-avril, dans la province d’Esmeraldas, au nord-ouest du pays, à la frontière avec la Colombie, une trentaine d’hommes armés ont ouvert le feu dans un port de pêche, tuant neuf personnes. Deux semaines plus tard, des hommes armés ont tiré sur des personnes qui regardaient un match de football dans un atelier de mécanique, tuant dix personnes et en blessant trois autres, dont une fillette de cinq ans.

Les autorités attribuent la violence aux conflits entre gangs et cartels pour le contrôle des routes du trafic le long du Pacifique, un couloir stratégique pour l’acheminement de la drogue vers les Etats-Unis et l’Europe.