C’est un décompte macabre qui ne cesse de s’alourdir. L’Emilie-Romagne, riche région agricole et touristique du nord de l’Italie, est frappée par des inondations catastrophiques. Ce vendredi, le bilan humain s’est encore aggravé, passant à 14 morts, ont annoncé les autorités locales. Les secours s’employaient toujours à évacuer des personnes isolées dans leurs habitations cernées par la crue et la pluie s’est remise à tomber après plus de 24 heures d’accalmie.

A Ravenne, les autorités ont décrété « l’évacuation urgente et immédiate » de plusieurs quartiers et rues vendredi matin et lancé un appel à la population à « se déplacer uniquement en cas de nécessité ». De 13 morts, « le bilan humain est passé à 14 » vendredi, a indiqué un porte-parole de la région, précisant qu’il s’agissait d’un homme retrouvé noyé dans sa maison à Faenza.

Des milliards d’euros de dégâts

Dans cette commune à l’épicentre des inondations, des journalistes de l’AFP ont rencontré vendredi des habitants hagards qui s’efforçaient de dégager l’amas fangeux, sortant de chez eux les meubles et appareils ménagers recouverts de salissure. La situation semblait toutefois se stabiliser ailleurs au gré du lent reflux des eaux. Habitants et services de voirie étaient à pied d’œuvre pour nettoyer maisons, commerces et rues envahis de boue et de débris, et des axes routiers qui avaient été submergés ou emportés étaient de nouveau ouverts à la circulation.

Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d’euros. Une nouvelle catastrophe pour la région dévastée en 2012 par un séisme puis il y a deux semaines par de premières inondations. « C’est un nouveau tremblement de terre, a déploré vendredi matin à la télévision le président de la région, Stefano Bonaccini.

« Il faut une vraie transition énergétique »

« Verger de l’Italie », l’Emilie-Romagne doit une partie de sa prospérité à la culture des fruits et légumes, mais aussi à son tourisme et à la filière automobile bâtie autour de Ferrari. « Nous reconstruirons tout. Mais la filière agroalimentaire et maraîchère a besoin d’être indemnisée à 100 %. Nous avons eu la sécheresse, le gel, et maintenant ces inondations dramatiques », a rappelé Stefano Bonaccini. « S’agissant du tourisme, heureusement la côte [Adriatique, à l’est] est moins concernée », a-t-il ajouté.

Pour le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi, ces inondations sont à mettre au compte « du changement climatique, de l’augmentation des températures » et « nous devons nous y habituer ». « Il faut une vraie transition énergétique », a-t-il estimé dans un entretien au Corriere della Sera. Le plan de relance post-pandémie dont bénéficie l’Italie, avec 190 milliards de fonds européens engagés pour la péninsule, « est une bonne occasion » pour accélérer cette transition, selon Stefano Bonaccini.