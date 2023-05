L’épopée judiciaire de l’ancien Premier ministre pakistanais se poursuit. Après avoir été arrêté le 9 mai dans une affaire de corruption, il avait été libéré trois jours plus tard sous caution. Imran Khan doit à nouveau comparaître devant le tribunal lundi.

L’arrestation de l’homme de 70 ans avait déclenché de violents affrontements dans plusieurs villes entre les forces de sécurité et les supporteurs de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Ils avaient endommagé des édifices publics et - fait rare - des symboles du pouvoir militaire. Au moins neuf personnes ont été tuées, des centaines de policiers blessés et plus de 7.000 personnes arrêtées, principalement dans les provinces du Pendjab (est) et du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), selon les autorités.

Nouvelle comparution

Lundi, Imran Khan doit se présenter devant un tribunal de Lahore pour répondre d’accusations selon lesquelles il aurait planifié les violences qui ont suivi son arrestation, a indiqué l’un de ses avocats. « Khan comparaîtra aujourd’hui au tribunal pour des dossiers ouverts à son encontre en lien avec les incidents du 9 au 12 mai », a déclaré à l’AFP Intazar Hussain Panjutha. L’ancien joueur vedette de cricket demandera la liberté sous caution.









Imran Khan a prédit lundi matin sur Twitter qu’il allait être à nouveau arrêté. « En utilisant le prétexte de la violence pendant que j’étais en prison, ils ont endossé le rôle de juge, jury et bourreau », a-t-il écrit en parlant du gouvernement. Il estime être l’objet d’un harcèlement judiciaire instigué par le gouvernement et l’armée pour empêcher son retour au pouvoir. La coalition au pouvoir, pour sa part, a appelé à une manifestation lundi devant la Cour suprême, qui avait jugé jeudi l’arrestation de Imran Khan illégale.