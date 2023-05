Depuis plus d’un mois, les exportations de pétrole du Kurdistan sont à l’arrêt. Dans l’espoir de remettre la main sur cet or noir, l’Irak attend un « accord final » avec la Turquie. Le gouvernement fédéral irakien avait évoqué une reprise des exportations dès le 13 mai. Mais les autorités du Kurdistan autonome, dans le nord de l’Irak, ont ensuite tempéré cet optimisme.

« Le Kurdistan a rempli toutes ses obligations (…) et attend un accord final entre le gouvernement fédéral et le gouvernement turc pour une reprise des exportations de pétrole », a souligné dimanche soir le Premier ministre de la région autonome Masrour Barzani, dans un communiqué. Après avoir fait cavalier seul des années durant pour exporter du pétrole via la Turquie, le Kurdistan irakien a dû se plier fin mars à une décision du tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale à Paris en faveur de Bagdad quant à la gestion de ce pétrole.

Obligation de négocier avec Bagdad

Ce verdict a entraîné une suspension des exportations depuis fin mars, contraignant Erbil, la capitale du Kurdistan autonome, à négocier avec Bagdad : les ventes du Kurdistan passeront désormais par l’Entreprise pétrolière d’Etat (Somo) et les revenus des exportations kurdes iront sur un compte bancaire géré par Erbil mais supervisé par Bagdad.

La suspension des exportations représente un manque à gagner d’environ « un milliard de dollars », a expliqué l’analyste Kovand Shirwani. Depuis près d’une décennie, l’or noir représentait le poumon économique du Kurdistan irakien, avec environ 475.000 barils exportés quotidiennement via la Turquie, sans l’aval de Bagdad. Début mai, le ministre du Pétrole irakien Hayan Abdel-Ghani avait justifié les retards dans la reprise des exportations en évoquant des « tests menés sur les oléoducs » en Turquie, après le séisme de février.

Une « amende » à prévoir ?

Mais des questions financières restent en suspens : Bagdad attend le paiement d’une « amende » par Ankara, avait alors assuré Hayan Abdel-Ghani. Car un accord bilatéral de 1973 régulant l’utilisation des oléoducs fixait à 1,19 dollar les frais versés à la Turquie pour chaque baril de pétrole envoyé vers le port turc de Ceyhan.









« Or le Kurdistan payait bien plus que cela » en droit de passage, avait dit le ministre, estimant que « la différence doit revenir au gouvernement irakien ». Cette « amende » pourrait dépasser 1,8 milliard de dollars, a dit sous couvert d’anonymat un haut responsable du ministère du Pétrole irakien. Le ministre turc de l’Energie, Fatih Donmez, a toutefois contesté fin mars les sommes réclamées par Bagdad, selon l’agence de presse turque Anadolu.