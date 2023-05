Une cagnotte mise en ligne pour soutenir un ancien marine accusé d’avoir étranglé un sans-abri dans le métro de New York, rencontrait un grand succès dimanche avec plus d’1,6 million de dollars collectés sur un site prisé de la droite dure. Plus de 36.000 personnes avaient répondu à la mi-journée à l’appel aux dons lancé par le cabinet d’avocats Raiser & Kenniff qui défend Daniel Penny.









Cet homme blanc de 24 ans, en retraite de l’armée, a été inculpé vendredi d'« homicide involontaire » par la justice de New York et remis en liberté moyennant 100.000 dollars de caution. Il est accusé d’avoir provoqué, le 1er mai, la mort par « compression » du cou de Jordan Neely, un sans-abri noir de 30 ans, connu pour sa ressemblance et ses imitations du chanteur Michael Jackson.

Appel aux dons

Une vidéo du drame, qui a déclenché une vive émotion, montre la victime au sol pendant cinq minutes, Daniel Penny couché derrière pour l’entraver. Elle se débat avant de ne plus bouger. Les avocats de l’ancien militaire assurent dans leur appel aux dons qu’il a « risqué sa vie afin de protéger les passagers du métro de New York d’un agresseur ». Un témoin a raconté à l’AFP que Jordan Neely avait bien fait irruption dans le wagon en criant sur des passagers, mais il n’a visiblement agressé personne physiquement.

L’appel aux dons a été lancé sur la plateforme « GiveSendGo », qui se définit comme « le premier site de financement participatif des chrétiens libres », et est connue pour avoir accepté de lever des fonds pour des personnalités d’extrême droite bannies d’autres sites. Il a été relayé par le très conservateur gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui nourrit des ambitions présidentielles. « Nous soutenons les bons samaritains comme Daniel Penny, Montrons à ce marine que l’Amérique est derrière lui ! » a-t-il tweeté.

Une affaire qui divise le pays

L’affaire divise fortement le pays : la droite, qui accuse les démocrates de laxisme face à la criminalité, félicite Daniel Perry pour s’être érigé en « justicier » ayant agi en « légitime défense ». La gauche regrette un acte de violence contre un homme souffrant de maladie mentale qui reflète, selon elle, les profondes inégalités socio-économiques et raciales de la ville.