Un civil, six membres des forces de l’ordre et six assaillants tués. C’est le lourd bilan au Pakistan de la nuit d’affrontements entre des troupes paramilitaires attaquées sur leur base et des combattants. Ceux-ci, « bien équipés » et dont on ignore l’identité, ont d’assaut la base sécuritaire de la ville de Muslim Bagh, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest) et ont capturé trois familles dans un immeuble résidentiel, a expliqué l’armée.

Les affrontements ont fait rage de vendredi soir à samedi matin, a précisé le service de communication de l’armée (ISPR). Outre les treize morts, six autres personnes, dont une femme, ont également été blessées.

Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué l’attaque, mais les groupes séparatistes de l’ethnie baloutche mènent depuis des décennies une rébellion contre l’État dans cette province, prenant souvent pour cible les forces de sécurité.