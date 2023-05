Quand vos amis sont vos pires ennemis. Devlet Bahceli, 75 ans, leader du parti de l’Action nationaliste, partenaire du parti AKP de Recep Tayyip Erdogan, a-t-il commis un lapsus qui va coûter au président sa réélection ? Alors que les Turcs et Turques sont appelés aux urnes ce dimanche. Samedi soir, Devlet Bahceli, lors du dernier meeting de campagne à Antalya, a prononcé le mot « baiser » dans sa forme la plus crue en lieu et place de « secouer ».

A la fin de son discours, dans son style toujours véhément, il a commencé à énumérer des prénoms masculins occidentaux censés représenter les puissances étrangères qui, assure-t-il, comploteraient pour renverser le chef de l’Etat. « Hans, Sam, Tony, Johnny, Hergel, Frank… Même si tous tentaient de secouer Recep Tayyip Erdogan… », a-t-il commencé. Mais c’est le verbe « baiser », qui diffère seulement d’une lettre du mot « secouer » en turc, qu’il a finalement prononcé. Devlet Bahceli est, comme l’était Edouard Philippe, un habitué des lapsus.

Un lapsus devenu viral

« Même si tous tentaient de baiser Recep Tayyip Erdogan, ils n’y arriveraient pas. L’enfant de l’Anatolie Recep Tayyip Erdogan les vaut tous », a-t-il donc martelé. « Pour cette raison, lorsque vous vous rendrez aux urnes dimanche, donnez une claque à Hans, un coup de pied à Sam et un coup de tête à un autre. Détruisez-les et dites Recep Recep Recep dans les urnes », a-t-il poursuivi.

La vidéo du lapsus de Devlet Bahceli, allié de Recep Erdogan pour la course à la présidence et au parlement dimanche, est aussitôt devenue virale sur les réseaux sociaux. « Devlet Bahceli a fait une superbe clotûre qui correspond à l’ensemble de la campagne de son camp », a ironisé le journaliste turc Mirgun Cabas dans un tweet.