Les réfugiés rohingyas des « zones à risque » du Bangladesh vont être évacués samedi, en prévision de l’arrivée vers le pays et la Birmanie voisine du plus puissant cyclone depuis près de 20 ans, ont indiqué des responsables. Le cyclone Mocha était accompagné de vents soufflant jusqu’à 175 km/h et les responsables météorologiques à Dacca l’ont classé comme « très violent », tandis que leurs homologues indiens l’ont qualifié « d’extrêmement violent ».

Il devrait toucher terre dimanche matin entre Cox’s Bazar, où près d’un million de réfugiés rohingyas vivent dans des camps constitués en grande partie d’abris précaires, et Sittwe, sur la côte occidentale de l’Etat Rakhine, en Birmanie. Les autorités bangladaises ont interdit aux Rohingyas de construire des maisons permanentes en béton, craignant que cela ne les incite à s’installer définitivement plutôt qu’à retourner en Birmanie, qu’ils ont fuie en 2017.









« Nous vivons dans des maisons faites de bâches et de bambous », a déploré Enam Ahmed, un réfugié qui vit à Nayapara, près de la ville frontalière de Teknaf. « Nous avons peur. Nous ne savons pas où nous serons abrités. Nous sommes paniqués », a-t-il ajouté. Les autorités ont fait savoir que des milliers de volontaires évacuaient les Rohingyas des « zones à risque » vers des structures plus solides telles que des écoles. Mais « tous les Rohingyas des camps sont en danger », alerte le commissaire adjoint aux réfugiés du Bangladesh, Shamsud Douza.