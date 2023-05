Le Français Benjamin Brière et le Franco-Irlandais Bernard Phelan, qui étaient détenus dans la prison de Mashhad dans le nord-est de l’Iran, ont été libérés, a-t-on appris vendredi auprès du ministère français des Affaires étrangères. Le premier, âgé de 37 ans, avait été arrêté en mai 2020 sous l’accusation d’espionnage. Le second, 64 ans, consultant en tourisme, avait de son côté été arrêté le 3 octobre 2022, pour atteinte à la sécurité nationale. Les deux hommes, qui ont toujours clamé leur innocence, ont été libérés pour raisons humanitaires alors que leur état de santé s’était particulièrement dégradé ces derniers mois.

Emmanuel Macron a salué ces libérations et affirme que la France continuera « à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran ». « Libres, enfin. Benjamin Brière et Bernard Phelan vont retrouver leurs proches. C’est un soulagement. Je salue leur libération. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette issue », a-t-il écrit dans un tweet.









Le chef de la diplomatie irlandaise Micheal Martin s’est dit quant à lui « soulagé » de la libération de Bernard Phelan, consultant en tourisme. « Bernard Phelan a été libéré de prison en Iran et est maintenant sur le chemin du retour vers sa famille. Les sept derniers mois ont constitué une épreuve très difficile pour Bernard et sa famille et je suis heureux et soulagé qu’elle soit maintenant terminée », indique-t-il dans un communiqué.