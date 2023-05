Cinq personnes, dont un Français, ont été tuées mardi soir devant la synagogue de la Ghriba à Djerba, en Tunisie. Un agent de la garde maritime tunisienne a ouvert le feu tuant deux fidèles participant à un pèlerinage juif et trois de ses collègues gendarmes.

« Toujours, sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite », a réagi mercredi Emmanuel Macron après l’attentat. « L’attaque contre la synagogue de la Ghriba nous bouleverse. Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis. Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné », a ajouté le président français dans un message publié sur Twitter.

La France « condamne »

Dans un communiqué transmis à 20 Minutes, le ministère des Affaires étrangères « condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux. » « Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et exprimons toute notre solidarité avec le peuple tunisien et les autorités tunisiennes, a poursuivi le quai d’Orsay. Notre ambassade et nos services sont mobilisés pour apporter leur soutien à la famille de notre compatriote et à nos concitoyens affectés par cette attaque. »









Le Sénat, à travers la voix de son président Gérard Larcher, et la Première ministre, a également exprimé son émotion après « l’attaque abjecte », selon les termes de Gérard Larcher.

De son côté, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) a appelé à un rassemblement mercredi à Paris, à 18 heures au métro Belleville, « afin de rendre hommage aux victimes de cet attentat antisémite ». Enfin, le Consistoire, dans un communiqué, « fustige cet acte aussi lâche qu’odieux, venu profaner ce moment unique de prières et d’union que partageaient des centaines de pèlerins rassemblés au sein de la synagogue. »