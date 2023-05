L’accord a été signé ce lundi à Athènes. Un peu plus de deux mois après le dramatique accident de train qui a fait 57 morts, la Grèce a acté sa coopération en matière ferroviaire avec la France. Le ministre délégué des Transports Clément Beaune et son homologue Giorgos Gerapetritis ont contractualisé leur engagement vers un « transfert du savoir-faire français » afin « d’améliorer les chemins de fer grecs ». Le 28 février un train de passagers et un de marchandises étaient entrés en collision frontale à Tempé, dans le centre de la Grèce. Les deux trains avaient parcouru plusieurs kilomètres sur la même voie sur la principale ligne ferroviaire du pays. Le chef de gare en service avait rapidement reconnu sa responsabilité. Cet accident avait révélé « les défaillances chroniques » du réseau ferroviaire grec surtout en matière des systèmes de sécurité.









Signé en présence d’Olivier Bancel, numéro deux de SNCF Réseau, et du président des chemins de fer grecs OSE, cet accord fait suite à une visite en avril de Giorgos Gerapetritis à Paris pour demander l’aide française en matière des chemins de fer. Ce contrat passé entre les deux pays doit permettre « la réévaluation régulière » des systèmes de fonctionnement ferroviaire. L’objectif est d’améliorer « la prévention des accidents », « la réglementation » et « l’organisation » en matière de sécurité ainsi que « l’organisation des centres de contrôle du trafic ferroviaire ».

Deux semaines après ce drame, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait demandé au constructeur ferroviaire français Alstom, chargé il y a quelques années de l’installation des systèmes de sécurité sur le réseau grec, d’achever les travaux « le plus tôt possible ».