L’événement a été regardé par 20 millions de personnes à la télévision samedi au Royaume-Uni. Pour le premier couronnement en soixante-dix ans, la presse britannique consacre de nombreuses pages à l’événement, avec moult photos en couleur du roi Charles et la reine Camilla, mais aussi des plus jeunes membres de la famille royale. La presse salue aussi ce dimanche matin Penny Mordaunt, la leader de la Chambre des Communes, qui a eu la lourde tâche de porter une épée de cérémonie et s’en est sortie avec brio, selon les journaux.

Mais tout le royaume n’était pas derrière le roi et son épouse ce samedi. 52 personnes ont été arrêtées dans la journée par la police à Londres, dont le chef de Republic, un mouvement qui milite pour l’instauration d’une république Outre-Manche. Des manifestants ont brandi des pancartes #NotMyKing (pas mon roi) et des supporters de Liverpool ont hué le God save the king samedi.

Ces regards critiques sur la monarchie trouvent également un relais dans la presse ce dimanche matin. The Observer, quotidien de centre gauche, proche du Guardian, y consacre une double page. « Une nation divisée », écrit le Sunday Mirror, tabloïd de gauche. Le Mail on Sunday, soutien de la monarchie, consacre une page d’opinion à la question du républicanisme, pour le rejeter, en puisant d’ailleurs des arguments dans l’histoire de France. Le Sunday Times consacre quant à lui un supplément au couronnement, mais à peine quelques lignes aux opposants au sacre. Des unes à retrouver en vidéo ci-dessus.