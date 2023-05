De notre envoyée spéciale à Londres,

« On aurait encore mieux vu s’il n’y avait pas tous ces parapluies ! » Charles, revêtu des pieds à la tête d’une tenue aux couleurs du drapeau britannique, son épouse Hannah et leurs deux enfants, des habitants de Manchester, se sont offerts un week-end à Londres pour le couronnement du roi Charles III. Veste imperméable sur le dos, ils se sont installés ce samedi devant un des quatre écrans géants ouverts au public à Hyde Park, un parc londonien proche de Buckingham Palace, afin de suivre le sacre.

La pluie, de celles qui vous trempent jusqu’à l’os, s’est invitée à la fête. Le seul moment de répit pour les spectateurs sera le moment où Charles et Camilla, nouvellement couronnés, sortent de l’abbaye. Le premier miracle à leur actif ? Comme nous sommes en Grande-Bretagne, pas question pour les locaux de se laisser abattre par une météo capricieuse, comme pour Haizel et ses amies, venues de Newcastle, qui ont tout prévu pour l’occasion. Les cinq femmes, toutes habillées en rouge, blanc et bleu aux couleurs de l'Union Jack,, ont dressé une table sous un chapiteau de jardin et passent un excellent moment. « Cette cérémonie est fantastique », lance Haizel.





Haizel et ses amies, de Newcastle, regardent la cérémonie bien à l'abri de la pluie. « Je préfère avoir un monarque qu'un chef de l'Etat élu, vu comment vont ces pays », explique-t-elle. Un argument répété par plusieurs Britanniques croisés depuis trois jours https://t.co/EUQHXWuOeZ pic.twitter.com/EYCTASML3L — Mathilde Cousin (@CousinMathilde) May 6, 2023



Quelques mètres plus loin, Claire et sa mère Karen, installées sur des fauteuils pliants, endurent la pluie, stoïques. « Ce qu’on gardera comme souvenir de cette journée ? A part la pluie ? », répond en riant Karen. Pour elle et sa fille, le moment qui restera dans leur tête sera l’instant où la couronne a été posée sur la tête de Charles. « Avec la musique, les chœurs, c’est vraiment le moment qui vous donne la chair de poule », confie Claire. Originaires du Kent, les deux femmes organisent « une grande fête » dimanche avec leur famille. « On fera des plats du couronnement, tout le monde s’habillera pour l’occasion », détaillent-elles, en ayant visiblement hâte d’y être déjà.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes ce samedi devant cet écran géant. La pelouse n’était pas remplie, à la différence des écrans déployés à Saint James’s Park et Green Park, qui ne pouvaient plus accueillir de public dès 8 h 15 ce matin. Six écrans géants avaient été installés ce samedi dans le centre de Londres pour suivre le sacre.





Il avait plu lors du couronnement de la reine en 1953. Soixante-dix ans plus tard, les Britanniques ont à nouveau dû sortir les parapluies pour assister au couronnement du fils de feu Elisabeth II. - Mathilde Cousin / 20 Minutes





L’atmosphère, calme, a commencé à se réchauffer dans Hyde Park lorsque la foule s’est levée pour entonner le God save the King, lorsque Charles et Camilla sont apparus pour la première fois à l’écran alors qu’ils quittaient Buckingham palace en carrosse pour se rendre à l’abbaye de Westminster. L’arrivée du prince Harry dans l’abbaye a été accompagnée de quelques huées, tandis que le prince et la princesse de Galles, autrement dit William et Kate, ont été chaleureusement accueillis.

L’émotion était à son comble lorsque l’archevêque de Canterbury a posé la couronne sur la tête de Charles. Quelques instants après, le parc a commencé à se vider, les spectateurs étant probablement découragés par la pluie. Les téméraires qui sont restés jusqu’à l’apparition de la famille royale sur le balcon de Buckingham palace, en début d’après-midi, ont été récompensés : les avions qui ont tracé l’Union Jack dans leur sillage pour le plaisir du roi sont aussi passés au-dessus du parc. « C’est génial ! », s’exclame une femme à leur passage, tandis que des spectateurs ont sorti leur smartphone pour immortaliser ce passage.









Un survol qui marque aussi la fin de la cérémonie. La foule commence à se disperser dans le calme, comme elle était venue, guidée par les nombreux panneaux et personnels présents sur place. Plus de 29.000 policiers sont déployés dans la capitale britannique pour les festivités, qui doivent durer jusqu’à lundi.