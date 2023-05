Après le passage à tabac d’un archéologue en mars imputé à des constructeurs, les autorités grecques avaient promis de durcir le ton face à la frénésie de construction sur les îles touristiques. Premières manifestations de cette volonté de retour à l’ordre, l’arrestation vendredi de quatre personnes pour construction illégale.

Ainsi, trois personnes ont été arrêtées vendredi à Mykonos pour avoir commencé à construire sans permis, et les travaux ont été stoppés, a précisé la police. A Rhodes, c’est le propriétaire d’une installation touristique qui a été arrêté pour avoir occupé illégalement une partie de la plage avec des constructions en bois et métal.

« Plus de fraude possible »

En mars, à la suite d’une attaque violente contre un archéologue menant des travaux à Mykonos, le ministre grec de l’Environnement avait promis de stopper toute construction illégale sur cette île qui a reçu deux millions de touristes l’an dernier.

« La loi sera respectée à Mykonos », avait déclaré Kostas Skrekas, affirmant qu’il n’y aurait plus aucun permis de construire hors des zones urbaines actuelles. « Aucun projet illégal ne sera légalisé après coup. Il n’y aura plus de fraude possible », avait-il lancé.









L’archéologue Manolis Psarros avait été passé à tabac par des inconnus devant chez lui à Athènes le 7 mars. L’association des archéologues grecs, qui assure que la construction illégale sur Mykonos est « complètement hors de contrôle », avait estimé que l’agression avait probablement été commanditée par des constructeurs de Mykonos. Le ministre avait promis que « les auteurs de cette attaque de type mafieuse » seraient punis.