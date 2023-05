Au Soudan, la situation est de plus en plus alarmante. Le Haut-commissariat des Nations unis pour les réfugiés (HCR) annonçait, le 20 avril, qu’entre 10.000 à 20.000 réfugiés soudanais avaient fui vers le Tchad. Dans les médias comme sur les réseaux sociaux, le chiffre inquiète.

Sur une publication virale diffusée le lendemain sur la page Facebook « Le tchadanthropus-tribune », l’internaute fait un point sur la situation actuelle au Soudan. Tout est exact… sauf un détail. La photographie utilisée pour illustrer l’article manque de contexte. 20 Minutes vous explique pourquoi.

FAKE OFF

Pour illustrer ses propos, la page Facebook utilise la photographie d’une foule qui semble se trouver dans un campement. Plusieurs tentes sont par exemple visibles en arrière-plan. D’après la légende, on comprend qu’il pourrait s’agir des « 10.000 à 20.000 réfugiés soudanais » qui ont fui vers le Tchad.

Or, à l’aide d’une recherche d’image inversée, nous retrouvons une trace de la même photo… mais pour un tout autre sujet. En janvier 2021, l’organisation indépendante non gouvernementale de défense des droits du peuple soudanais - Le Sudanese Rights Group (Huqooq) - publiait un article avec le titre suivant : « Le Soudan confirme l’augmentation récente du nombre de réfugiés éthiopiens ».

Une mauvaise illustration

Nous retrouvons sur l’article l’exacte même image. « Plus de 5.000 réfugiés de la région du Tigré cherchent à entrer au Soudan par la zone frontalière de Dima qui se trouve à un kilomètre du centre d’accueil de Hamdayet », expliquait l’article. La même image est visible sur différents autres médias, par exemple cet article de novembre 2021 qui faisait également état de milliers de réfugiés éthiopiens fuyant vers le Soudan.

Grâce aux différentes légendes, nous comprenons également que la photo a été prise à Khartoum, la capitale du Soudan par une photographie de l’Agence Anadolu - une agence de presse turque. En 2021, en Ethiopie, des affrontements avaient éclaté entre l’armée fédérale éthiopienne et les forces du Front populaire de libération du Tigré… obligeant des milliers de personnes à fuir leur pays.

La situation inquiétante au Soudan

Deux ans plus tard, le Soudan - déjà fragilisé par des conflits politiques et une crise économique et sanitaire - doit subir à son tour des combats entre l’armée et les forces paramilitaires. Les combats actuels ont déjà déplacé plus de 330.000 personnes à l’intérieur du Soudan et plus de 100.000 personnes ont quitté le pays. Depuis le 15 avril, au moins 550 personnes ont été tuées, principalement à Khartoum et au Darfour.

Depuis ce jeudi et jusqu’au 11 mai, une trêve a été accordée pour sept jours. Aucune des précédentes trêves n’avait toutefois été respectée par les belligérants. Selon l’ONU, le pays est actuellement proche du « point de rupture ».