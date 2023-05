Un tel évènement n’a pas eu lieu depuis soixante-dix ans. Le couronnement de Charles III se tiendra le 6 mai à Londres au Palais de Buckingham. Le Roi Charles III devient ainsi monarque à 74 ans, alors que sa défunte mère, Elizabeth II, avait été couronnée à l’âge de 26 ans. Charles Philip Arthur, figure historique est aussi une icône du petit et du grand écran.

Parfois moquée pour ses écarts de conduite comme dans la série « The Windsors », satire britannique sur la famille royale ou dans plusieurs sketchs du late show américain « The Saturday Night Live », le personnage de Charles apparaît aussi dans plusieurs dramas. La série emblématique de Netflix, « The Crown », retraçant la vie de la Royal family, dresse un portrait de Charles depuis sa petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Quatre acteurs se sont succédé pour interpréter son rôle, Dominic West l’incarne dans les deux dernières saisons.

Sur grand écran, le Prince de Galles apparaît dans plusieurs films consacrés à sa mère comme « The Queen », réalisé par Stephen Frears, qui raconte les jours suivant la mort de Lady Diana. Il apparaît également dans des films consacrés à sa première épouse Diana. Dans le long-métrage « Spencer », sorti en 2022 avec en tête d’affiche l’actrice américaine Kristen Stewart, la psychologie de Charles et son infidélité sont explorés. Il n’y a pas encore eu de biopic consacré au Roi Charles III, mais son règne ne fait que commencer, long live the King !