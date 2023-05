Que faire quand dans le ciel, ne brille que le soleil ? Les paroissiens de Jaen, dans les terres arides du Sud de l’Espagne ont eu l’idée d’invoquer leur dieu pour attirer les nuages. Ils ont ainsi organisé lundi une procession pour implorer la pluie avec El Abuelo (le grand-père), une statue ancienne du Christ portant sa croix.

Sous le soleil de la fin d’après-midi, des milliers d’habitants ont envahi les rues de cette ville de l’intérieur de l’Andalousie pour voir passer El Abuelo qui n’était pas sorti pour des rogations demandant la pluie depuis mars 1949. « Nous sommes en proie à une sécheresse persistante et cette procession vise à demander au Seigneur qu’il nous aide et nous sauve », a expliqué à l’AFP Ricardo Cobos, frère majeur de la confrérie d’El Abuelo. « Nous dépendons beaucoup des oliviers et de l’huile d’olive et c’est une catastrophe économique quand la terre manque d’eau », ajoute-t-il. Antonia Contreras, une femme au foyer d’une localité voisine, croit dur comme fer en l’intervention divine : « Je suis venue ici pour voir le Seigneur et je crois vraiment qu’il va nous donner de l’eau ».

L’invocation de la déesse UE

L’Espagne, qui exporte une bonne part de sa production agricole vers le reste de l’Europe, subit une sécheresse catastrophique qui inquiète les agriculteurs et les autorités. Selon le Coag, principal syndicat d’agriculteurs, 60 % des terres agricoles espagnoles sont actuellement « asphyxiées » par le manque de précipitations. Et les réservoirs du pays ne sont remplis qu’à 50,1 % de leur capacité, voire 24,8 % dans le bassin du Guadalquivir en Andalousie. L’Espagne a connu en outre la semaine dernière une vague de chaleur exceptionnellement précoce, avec des températures supérieures à 37°C par endroits.









Le gouvernement espagnol a demandé mardi dernier à la Commission européenne d’activer la « réserve de crise » de la Politique agricole commune pour aider ses agriculteurs. Parallèlement à cette demande, le gouvernement espagnol a annoncé une série de coups de pouce fiscaux pour ses agriculteurs, dont une baisse de 25 % de l’impôt sur le revenu, devant profiter à 800.000 professionnels.