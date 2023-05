Le 2 juin 1953, Elizabeth II, âgée de tout juste 25 ans, est couronnée à l’abbaye de Westminster. Soixante-dix ans plus tard, son fils Charles lui succède (enfin). Qu’on apprécie le personnage ou non, cet événement est historique puisqu’il est très rare. Les célébrations vont durer trois jours dans tout le pays. Camilla fera son entrée remarquée dans la liste des reines du Royaume-Uni et Meghan Markle brillera par son absence pendant les festivités. Lionel Richie et Katy Perry vont se succéder sur scène pour faire danser les troupes royales tandis que la « quiche du couronnement » fera son petit effet sur la table royale.

En France, l’événement pourrait paraître anecdotique. Pourtant, il ravit les fans de la royauté. Certains vont faire le déplacement jusqu’à Londres, d’autres vont suivre les événements en direct depuis leur canapé. Mais il y a aussi ceux pour qui cela n’a que peu d’importance. Soit parce qu’ils n’apprécient par Charles III (Diana n’y est pas pour rien), soit tout simplement parce que la vie des têtes couronnées les laisse totalement indifférents.

Vous allez suivre le couronnement de Charles III minute par minute ? Vous avez réservé vos billets pour Londres ? Vous êtes un grand fan de la famille royale britannique ? Ou au contraire vous n’allez pas du tout suivre l’événement ? Vous trouvez qu’il s’agit d’une cérémonie qui n’a aujourd’hui plus de sens ? La monarchie n’est pas votre dada ? Racontez-nous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.