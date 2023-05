Un dramatique accident de la route s’est produit tôt ce lundi matin à environ cinquante kilomètres de Huelva dans le sud de l’Espagne, ont annoncé les services d’urgence. Alors que le soleil n’était pas encore levé, un car transportant des travailleurs saisonniers marocains s’est renversé sur une route d’Andalousie.

Le bilan fait état d’un mort et de 39 blessés. « Une femme est morte, trois autres personnes ont été très grièvement blessées, 14 ont subi des blessures moyennement graves et 22 ont été légèrement blessées », dont le chauffeur du car, ont précisé les secours.

La ministre du Travail adresse ses condoléances

On ignore pour l’instant les circonstances de ce drame survenu dans une région connue pour sa puissante industrie agroalimentaire, la région andalouse étant le premier exportateur européen de fruits et légumes. Avant les défilés du 1er mai, la ministre espagnole du Travail Yolanda Diaz a présenté ses « condoléances et sa plus profonde sympathie aux travailleurs victimes de ce très grave accident ».

L’Espagne compte traditionnellement sur des milliers de travailleurs saisonniers étrangers pour la cueillette des fruits. La province de Huelva produit à elle seule la plupart (300.000 tonnes) des fraises en Espagne.