La police thaïlandaise a inculpé ce jeudi une femme d’une trentaine d’années accusée d’une série de meurtres par empoisonnement au cyanure après que le nombre de victimes ait atteint treize personnes. Cette jeune femme, épouse d’un officier de police, a été interpellée mardi à Bangkok pour ces meurtres qui ont eu lieu sur plusieurs années. Les agents enquêtent désormais sur au moins 13 morts suspectes remontant à 2020, a déclaré jeudi le chef adjoint de la police nationale, Surachate Hakparn.

L’argent serait le mobile des meurtres selon la police, qui a également déclaré que la jeune femme - qui est enceinte de quatre mois - avait déjà été diagnostiquée comme souffrant de problèmes psychiatriques. « Elle a été inculpée de meurtre avec préméditation », a-t-il déclaré à la presse à Bangkok. Mercredi, la suspecte, a été vue en train d’être emmenée en garde à vue dans un poste de police de Bangkok.

Le nombre de victimes pas communiqué

La police n’a pas précisé le nombre de meurtres dont elle est accusée, mais affirme qu’elle nie toutes les allégations portées contre elle. Les agents ont trouvé au domicile de la femme une substance que les autorités pensent être du cyanure, et ils la soupçonnent d’avoir empoisonné la nourriture et les boissons des victimes. « L’autopsie a révélé la présence de cyanure dans les corps », a déclaré Surachate Hakparn aux journalistes. « Cela signifie que les victimes ont absorbé le poison par la bouche ».

À la suite d’examens de santé de routine effectués en prison, l’administration pénitentiaire a confirmé jeudi que la suspecte était enceinte de quatre mois et qu’elle souffrait de stress, de troubles de la vision et de maux de tête. La police avait d’abord soupçonné cette femme d’avoir assassiné une amie dans la province de Ratchaburi, à l’ouest de Bangkok, il y a environ deux semaines. C’est après l’avoir interrogée, que les enquêteurs ont établi un lien avec d’autres cas d’empoisonnement au cyanure dans les provinces de Kanchanaburi (ouest) et de Nakhon Pathom, près de Bangkok.