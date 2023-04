Guerre en Ukraine EN DIRECT : Au moins 12 morts dans les frappes nocturnes russes…

09h02 : Les dernières frappes russes en Ukraine « rapprochent » Moscou de « l’échec et de la punition », estime Zelensky

« Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et contre (notre) peuple rapproche l’État terroriste de l’échec et de la punition », a cinglé le président ukrainien sur Telegram. « La terreur russe doit obtenir une riposte juste de l’Ukraine et du monde. Et ce sera le cas », a-t-il promis.