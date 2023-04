C’est le probable futur Premier ministre. Le vainqueur des élections législatives en Finlande, Petteri Orpo, a annoncé ce jeudi vouloir constituer une coalition gouvernementale avec la formation nationaliste anti-immigration, arrivée deuxième à ce scrutin. Les négociations officielles en vue de former un gouvernement, qui commenceront le 2 mai, réuniront la Coalition nationale (centre droit) qu’il dirige et le Parti des Finlandais (extrême droite), ainsi que deux autres petits partis, a annoncé Petteri Orpo, 53 ans, au cours d’une conférence de presse à Helsinki.

Une telle alliance avec le Parti des Finlandais, qui a obtenu 20,1 % des voix aux législatives du 2 avril, signifierait qu’une nouvelle formation anti-immigration se retrouverait au pouvoir en Europe, sur fond de poussée des partis populistes ou d’extrême droite dans plusieurs pays du continent.

« Pas de différences insurmontables »

Petteri Orpo avait deux options pour constituer une coalition : soit s’allier avec le centre gauche, avec le parti social-démocrate (SDP) de la Première ministre démissionnaire Sanna Marin, soit choisir de s’unir avec le Parti des Finlandais, avec lequel le principal sujet de divergence concerne l’immigration.

« Il y a bien sûr des différences entre les partis. Et, certainement, comme on le sait, il y a des questions sur lesquelles ces visions différentes existent », a-t-il déclaré devant la presse. Mais au terme des discussions préliminaires de ces dernières semaines, « nous avons collectivement estimé que ces questions pouvaient être réglées. Il n’y a pas de différences insurmontables », a affirmé Petteri Orpo.

Le ministère des Finances en vue

La droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) entre 2015 et 2017, date d’une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure.

Les membres des coalitions au Parlement finlandais héritent traditionnellement de postes de ministres et le deuxième parti au pouvoir prend généralement celui de ministre des Finances. Les deux autres petits partis de la possible future coalition sont le parti chrétien-démocrate et le parti suédophone, des alliés traditionnels de la droite finlandaise.