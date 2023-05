Un rituel codifié, qui remonte en partie au Moyen Age. Lors de son sacre samedi à l’abbaye londonienne de Westminster, le roi Charles III suivra un cérémonial bien établi, avec des touches de modernité. La cérémonie, qui débutera à midi heure de Paris, doit durer environ deux heures.

Sean Lang, maître de conférences en histoire à l’université Anglia Ruskin, à Cambridge, revient pour 20 Minutes sur trois temps forts de la cérémonie, la reconnaissance, l’onction et le couronnement. Ces temps forts sont marqués par l’utilisation d’objets rituels : une chaise qui date du XIVe siècle, dans laquelle est insérée la pierre du destin à l’histoire rocambolesque, une petite cuillère qui a survécu aux destructions d’Oliver Cromwell, et enfin un sceptre et des éperons. Autant d’objets dont Sean Lang explique l’histoire et la signification dans la vidéo ci-dessus.