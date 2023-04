Plus de 60 % des centres de santé de la capitale soudanaise sont fermés, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mercredi. A Khartoum, « 61 % des établissements de santé sont fermés et seuls 16 % fonctionnent normalement. De nombreux patients atteints de maladies chroniques, telles que les maladies rénales, le diabète et le cancer, n’ont pas accès aux établissements de santé ou aux médicaments dont ils ont besoin », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Pour rappel, depuis une semaine, l’armée régulière soudanaise fait face à une force paramilitaire, ce qui provoque de sanglants combats, notamment dans la capitale, Khartoum. Les combats ont déjà entraîné la fuite de plusieurs milliers de personnes au Tchad, pays frontalier.









Situation humanitaire critique

La situation humanitaire au Soudan est jugée critique, dans un pays où un tiers de la population souffre de la faim. Et face à la situation explosive, Paris et Washington ont organisé l’évacuation de leurs ressortissants. D’autres pays ont aussi évacué leurs ambassades.

Plus d’informations à venir sur 20Minutes.fr…/…