La violence des combats met en péril la sécurité des habitants du Soudan. De nombreux pays ont donc décidé d’organiser des évacuations ce week-end afin de rapatrier leurs ressortissants. Selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, plus de 1.000 ressortissants de l’UE ont été évacués du Soudan.

Parmi eux, 400 ressortissants français et de multiples nationalités européennes mais aussi africaines ont été évacués par la France grâce à plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti, a annoncé lundi matin le ministre français des Affaires étrangères. « L’ensemble des services de l’Etat reste pleinement mobilisé pour assurer de nouvelles évacuations dès que possible », souligne le ministère, en réitérant son « appel à toutes les parties à un arrêt des combats et au retour au dialogue politique ».

Faites-vous partie de ces Français qui ont été évacués par les autorités ? Comment vivez-vous cette évacuation ? Comment s’est-elle déroulée ? Aviez-vous peur pour votre sécurité jusqu’à l’opération d’évacuation ? Connaissez-vous des personnes qui sont restées sur place ? Comment êtes-vous accueillis à Djibouti ? Est-il prévu que vous rentriez en France ? Que faisiez-vous au Soudan ? Pensez-vous pouvoir un jour y retourner ? L’espérez-vous ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !